Auto angefahren am Wertstoffhof

Ein Unbekannter hat am Mittwoch vergangene Woche kurz nach 14 Uhr auf dem Gelände des Wertstoffhofs im Hasenäcker in Wasserburg das Auto eines 41-Jährigen angefahren. Als der Mann nach dem Verteilen seines Mülls wieder zurück an sein Fahrzeug kam, stellte er eine Beschädigung am linken Kotflügel fest. Es konnte weißer Farbabrieb festgestellt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lindau unter der Nummer 08382 / 91 00 zu melden.