Ausstellung „Unbeschwert“ wird eröffnet

Drei hier in der Region verwurzelte Künstler stellen ab Freitag, 4. Mai, zusammen im Kunstbahnhof in Wasserburg aus: Ulrike Eschbaumer (Malerin), René Geier (Bildhauer) und Miri Haddick (Malerin und Gründungsmitglied) des Wasserburger Kunstvereins. Beginn der Vernissage ist um 19.30 Uhr.

Der Titel der Ausstellung lautet „Unbeschwert“. Und dieser Name soll Programm sein. Die auf den ersten Blick unbeschwert wirkenden Blumenbilder von Ulrike Eschbaumer und die heiteren Tiere von Miri Haddick treffen sich mit den schweren Steinskulpturen von René Geier. Die neuen Stiermotive von Eschbaumer kommen laut Ankündigung sehr kraftvoll und beeindruckend daher, so gar nicht leicht oder unbeschwert sowie auch manche Tiere der Künstlerin Miri Haddick, die einen bei genauer Betrachtung nachdenklich stimmen können. Dann gibt es wieder geradezu leicht wirkende Steine, aufgehängt an zarten Fäden, die den Betrachter ins Staunen versetzen.

Ulrike Eschbaumer bietet seit 15 Jahren Mal- und Zeichenkurse sowie Maltherapie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. René Geier ist Steinbildhauermeister und hat seine Werkstatt seit 2010 auf der Hinteren Insel in Lindau. Sein Arbeitsbereich umfasst Relief-, Schrift- und Skulpturarbeiten in Stein. Neben individuellen Grabmalen gehören auch Gartenskulpturen, Brunnen und Steinmöbel sowie auch praktische Dinge wie Waschbecken und Küchenplatten zu seinem Repertoire. Miri Haddick malt mit einer Leichtigkeit warmherzige, beglückende aber auch witzige tierische Motive, die durch ihre optimistische, feinsinnige Ausstrahlung den Betrachter in ihren Bann ziehen.