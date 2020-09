Auspuff mit Bauschaum gefüllt

ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Freitag, 11. September, und Montag, 14. September, den Auspuff eines in der Oberen Rainstraße in Wasserburg geparkten Autos mit Bauschaum befüllt. Laut Poliazeibericht wurden bei zwei Fahrten Teile des Bauschaumes nach Verpuffungen aus dem Auspuff geschleudert. Die Auspuffanlage muss komplett erneuert werden. Es entstand erheblicher Sachschaden.