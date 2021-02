Aufzeichnungen eines Sohnes: Damit die Geschichten nicht verloren gehen

Auch wenn es die Bäckerei Gierer mit dem kleinen Lebensmittelladen in der Halbinselstraße längst nicht mehr gibt – vielen Wasserburgern ist sie noch immer ein Begriff. Aus Liebe und Dankbarkeit und einer gehörigen Portion Respekt vor ihrer Lebensleistung hat Klaus Gierer die Lebenserinnerungen seiner Eltern zu einem Buch zusammengefasst. Eine wunderschöne Ehrerbietung, die etwas ganz Besonderes ist.

„Mir geht’s nicht um die Publicity, sondern einfach nur darum, die Eltern zu ehren. Das Buch ist für mich ein ganz großer Respekt vor der Lebensleistung meiner Eltern“, betont Klaus Gierer und ergänzt: „Sie sind ja doch in Wasserburg bekannt und gehören einer Generation an, die wegstirbt.“

Aber erst Mal von vorne: In dem Buch „Gegen den Strom. Unsere Lebensreise vom Rheinland an den Bodensee“ hat der 57-jährige Wasserburger die Lebensgeschichte seiner Eltern Marianne und Karl Gierer aufgeschrieben. Und um es gleich einmal vornweg zu nehmen: Das Buch gibt es nirgends zu kaufen.

Seinen Titel „Gegen den Strom“ hat das Buch zwei Dingen zu verdanken: Zum einen der Tatsache, dass der Rhein vom Bodensee in die Nordsee fließt. Und zum anderen dem Umstand, dass sich die Eltern von Klaus Gierer, auf Drängen der Mutter hin, entschlossen hatten, vom Rheinland an den Bodensee zu ziehen. Dabei stammte der 1934 geborene Vater ursprünglich aus Wasserburg und war als 17-Jähriger in den hohen Norden geschickt worden. Das war im Jahr 1951. Der junge Karl Gierer hatte damals gerade die Lehre bei seinem Ziehvater und Onkel Josef Werner beendet. Dieser Josef Werner war ein Bäcker aus Nürnberg und hatte die Wasserburger Bäckerei Gierer durch die Heirat mit Laura Gierer übernommen. Und Karl, den die Werners von Lauras Bruder Ernst und dessen Frau Josefine adoptiert hatten, sollte sein Nachfolger werden. Allerdings nicht ohne wenigstens einmal über den Wasserburger Tellerrand geschaut zu haben. Und so sagte der Onkel zu dem Bub, „Mensch, du musst mal woanders hin und du musst lernen, wie man dunkles Brot backt“. „Es war also die Intention, ihn irgendwo hinzuschicken, wo er was lernt“, fasst Klaus Gierer zusammen und erzählt, dass die Bäckerei Gierer zu dieser Zeit sämtliche Wasserburger Hotels mit ihren Backwaren beliefert habe. Der Zufall wollte es, dass Karls Ziehvater ins Gespräch mit einem Gast aus Leverkusen kam, der bei den Bayer-Werken eine hohe Funktion innehatte. Ihn fragte Josef Werner, ob er seinen Jungen nicht in eine Bäckerei „da oben“ empfehlen könnte. Er konnte und vermittelte den jungen Gesellen an die Bäckerei Kämpchen, deren größter Kunde der Chemiekonzern mit der eigenen Kantine war und die ihn als „Volontär mit Familienanschluss“ einstellte. „Hier griff das Schicksal erstmals in mein junges Leben ein, aber das konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen… Schicksal oder Vorsehung? Zufall oder Fügung? Wahrscheinlich beides!“, schildert Karl Gierer und deutet damit schon jene Entwicklung an, die dann auf den nachfolgenden Seiten des Buches konkret wird, um in der rückblickenden Feststellung zu gipfeln: „Heute kann ich mit Recht behaupten, dass ich mit Marianne der Frau meines Lebens begegnet bin.“

Klaus Gierer erzählt in dem Buch nicht die Familiengeschichte seiner Eltern nach, sondern er lässt sie selbst ihre Geschichte erzählen. Den größten Part des 130 Seiten umfassenden und obendrein mit zahlreichen Fotos illustrierten Buches übernimmt zwar die Mutter, doch die Ergänzungen des Vaters und die Schilderungen seiner Sichtweisen machen die Erzählung komplett. „Meine Mutter war diejenige, die uns immer wieder die Geschichten vom Kennenlernen und vom Krieg erzählt hat. Sie hat ja den Krieg hautnah in Leverkusen miterlebt, wo die Bayer-Werke bombardiert worden und die Amis reingekommen sind. Das hat sie alles sehr, sehr intensiv miterleben müssen als Kind“, sagt Klaus Gierer und hebt hervor, dass im Gegensatz zu ihr sein Vater vom Krieg nicht besonders viel mitkommen habe. Außer vielleicht die Bombardierung Friedrichshafens. „Sonst haben die hier ja ganz normal weitergelebt.“

Und genau deswegen war es eben die Mutter, die ihren vier Kindern die Geschichten immer und immer wieder erzählt hat. Zu den Erinnerungen über den Krieg kamen auch solche über die Eltern und Großeltern hinzu. Und Geschichten, die davon erzählen, wie das junge Ehepaar die Bäckerei übernommen hat, damit begann sich eine Existenz aufzubauen, wie es sechs Kinder bekommen und das Zwillingspärchen wieder verloren hat und wie es war, als sie akzeptieren mussten, dass nach mehr als 100 Jahren der Gierersche Backofen für immer erloschen sein würde.

„Die haben schon eine unglaubliche Lebensleistung vollbracht“, wiederholt Klaus Gierer anerkennend und betont seine große Dankbarkeit den Eltern gegenüber. „Weil sie in den unheimlich schwierigen Zeiten, der Nachkriegszeit, einen Laden und die Bäckerei aufgebaut haben.“ Zwar hätten die Eltern wegen der vielen Arbeit für die vier Kinder eigentlich so gut wie keine Zeit gehabt, „aber wir hatten trotzdem eine unheimlich schöne Kindheit und Jugend hier am See und es hat uns an überhaupt nichts gefehlt“.

„Aber wie’s halt immer so ist: Irgendwann kann man die Geschichten der älteren Leute einfach nicht mehr hören“, gibt Klaus Gierer zu, erzählt jedoch im gleichen Atemzug, dass ihm die Erkenntnis, dass diese Geschichten einmal verloren sein könnten, einen gehörigen Schreck eingejagt habe. Denn, „bei den Enkeln wird’s schon eng, dass sie wissen, woher sie kommen und bei den Urenkeln ist es komplett weg. Das war für mich die Intention, zu sagen, das muss man aufschreiben, dieses Wissen muss man bewahren.“

Zwei Jahre lang ist Klaus Gierer mit dem Projekt schwanger gegangen, bevor er es in Angriff genommen hat und erst seine Mutter, dann den Vater in das Aufnahmegerät hat hinein erzählen lassen. Nachdem er das Erzählte abgetippt hatte, hat er es Stück für Stück den Eltern vorgelegt, dann professionelle Hilfe, in der Person einer Lektorin geholt. Das fertige Buch hat er schließlich selbst verlegt und 50 Stück drucken lassen. Außer den Mitgliedern der großen Familie hat er ein paar wenige Exemplare an Nichtfamilienmitglieder verschenkt. „Älteren Wasserburgern, die die Zeiten kennen und sich reinfühlen können.“

Besonders „brutal“ fand er, dass seine 1934 geborene Mutter und alle anderen Kinder dieser Zeit, die „Grausamkeiten des Krieges“ miterleben mussten. „Den Menschen hatte man diesen Krieg aufgezwungen, mit all dem Leid und heutzutage geht man auf die Straße, weil man Maske tragen muss“, sagt er und schüttelt über ein solches Verhalten den Kopf. Besonders freut ihn, wenn er seine Mutter über das Buch gebeugt antrifft. Doch am allerschönsten findet er, dass sie heute noch sage, es sei die beste Entscheidung ihres Lebens gewesen, nach Wasserburg zu ziehen – und sie dies noch keinen einzigen Tag bereut habe. „Und das ist doch schön, wenn man das auch mit 87 Jahren noch sagt.“