Auch die kleinen Themen im Blick

Ursula Schelten ist gerne Gemeinderätin. Das schwingt in fast jedem Satz mit, wenn sie erzählt, was sie motiviert hat, dieses Ehrenamt zu übernehmen. „Man kann als Gemeinderat etwas verändern und etwas für die Gemeinde tun“, sagt die 52-Jährige. „Politik ist meist recht abstrakt. Aber vor Ort kann man etwas gestalten und man sieht, wie Beschlüsse umgesetzt werden.“ Manchmal könne man sich darüber freuen, manchmal auch nicht. Aber das gehöre dann auch dazu. „Gemeinderatsarbeit ist für mich ist erlebbare und direkte Demokratie“, erklärt sie.

Dem Wasserburger Gemeinderat gehörte Ursula Schelten früher schon einmal an: Etwa anderthalb Amtsperioden lang arbeitete sie für die Unabhängige Liste Wasserburg (ULW) in diesem Gremium mit. In den letzten sechs Jahren legte sie eine Pause ein. „Ich brauchte eine Zeit der Veränderung und der Neuorientierung“, begründet sie dieses Intermezzo. Jetzt trat sie wieder an, wurde gewählt und sitzt diesmal für die CSU im Wasserburger Gemeinderat. Dieser Partei gehört sie seit 2016 an. Sie ist Schriftführerin sowohl im Ortsvorstand als auch im Kreisvorstand.

Inhaltlich liegt ihr als Gemeinderätin der gesamte Baubereich am Herzen. Deshalb sitzt sie auch im Bauausschuss des Gemeinderats. Ob Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Halbinselsanierung oder Zufahrtswege: „Wichtig ist mir, dass wir für die Gemeinde gute Lösungen finden, damit sich ein harmonisches Dorfbild ergibt und der Dorfcharakter auch in den Teilorten erhalten bleibt.“ Denn dies wirkt sich ihrer Ansicht nach auch aufs Zusammenleben im Ort aus und könne die Gemeinschaft stärken. Wenn keine Satellitensiedlungen entstehen und in den neuen Baugebieten ein Bezug zum Dorf erhalten bleiben, dann könne sich ein „Zugehörigkeitsgefühl“ entwickeln. Dazu müssten auch die Verkehrsverbindungen und andere Strukturen wie beispielsweise die Mischung der Wohnungsgrößen sinnvoll sein. Bei der Halbinselsanierung sei wichtig, dass sich ein stimmiges Gesamtbild ergibt. Es dürfe durchaus modern sein, müsse aber zum Dorf passen.

Im Ortsteil Hege ist Ursula Schelten aufgewachsen. Hier bewohnt sie mit ihrer Familie – ihrem Ehemann und zwei Kindern im Alter von 18 und 20 Jahren – ihr Elternhaus. Von hier aus ist sie in jungen Jahren in die Welt hinausgezogen und hat als gelernte Hotelfachfrau mehrere Jahre lang im Ausland gearbeitet. Sie hat darüber hinaus Betriebswirtschaftslehre studiert und ist beruflich vielseitig unterwegs gewesen. Derzeit arbeitet sie in der gastronomischen Verwaltung.

Neben dem Baubereich ist ihr wichtig, „dass die Vereine von der Gemeinde die Hilfe bekommen, die sie brauchen“. Ursula Schelten sagt dies vor allem vor dem Hintergrund, dass es allgemein für Vereine immer schwieriger sein werde, freiwillige Helfer zu finden. „Da müssen wir schauen, wie wir die Vereine unterstützen können“, sagt sie.

Ansonsten sei ihr wichtig, nicht nur die großen Themen im Blick zu Blick zu haben, sondern auch auf die kleinen Dinge zu achten. Das könne mal eine Sitzbank sein oder das Aufhübschen eines Platzes mit wenig Mitteln. Dies seien zwar Kleinigkeiten, aber sie seien nicht nebensächlich.