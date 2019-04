Asche steckt in Wasserburg Grünabfall in Brand

Bereits zum dritten Brandeinsatz innerhalb einer Woche ist die Feuerwehr Wasserburg am Samstag gegen 11.45 Uhr ausgerückt. Auf der sogenannten Schutte im Bereich der Friedrichshafener Straße am Ortsausgang Richtung Enzisweiler waren durch abgelagerte Asche trockene Grünabfälle in Brand geraten, wie die Feuerwehr schreibt.

Glücklicherweise konnten die Feuerwehrleute den durch Wind angefachten Brand noch rechtzeitig löschen, bevor er den mehrere Meter hohen, dahinter gelagerten Haufen mit getrocknetem Grünschitt erreichen konnte. Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten verteilten mittels Gabeln und Hacken den Haufen um alle Glutnester zu erreichen und löschten alles mit einem C-Rohr ab. Nachdem alle Glutnester gelöscht und mit der Wärmebildkamera nachkontrolliert waren konnte der Einsatz nach einer knappen Stunde beendet werden. Die Feuerwehr Wasserburg war mit 20 Mann im Einsatz, auch die Lindauer Polizei war vor Ort.