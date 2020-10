Armin Mesmer will „Wasserburg positiv nach vorne bringen“

Eigentlich hatte Armin Mesmer bereits einen Haken hinter seine Gemeinderatstätigkeit gesetzt. Zwölf Jahre lang, von 2002 bis 2014, war er Gemeinderat in Wasserburg und hatte am Ende gedacht: „Zwei Amtsperioden reichen.“

Er hatte mit dem Thema bereits abgeschlossen. Nichtsdestotrotz sei natürlich das Interesse an den Geschehnissen in Wasserburg geblieben. „Und wenn man einmal damit infiziert ist, dass man etwas bewegen möchte, dann bleibt man das“, sagt er. Jetzt gehört Armin Mesmer diesem Gremium wieder an. Gewählt wurde er über die Liste der Freien Bürgerschaft Wasserburg.

Einige frühere Ratskollegen und die Ereignisse um die „Seekrone“ haben letztlich den Anstoß gegeben, dass sich Armin Mesmer im Frühjahr 2020 entschloss, das Schlusshäkchen hinter seiner Gemeinderatstätigkeit wegzuradieren und sich wieder für die Kommunalpolitik zu engagieren. „In den letzten Jahren ist ja einiges schiefgelaufen“, sagt der 55-Jährige.

Dass die Gemeinde die „Seekrone“ via Erbpachtvertrag für die nächsten 50 bis 70 Jahre aus der Hand gegeben und an dieser zentralen Stelle der Halbinsel keinen Einfluss mehr habe, kann er nicht verstehen. Deshalb seien einige ehemalige Gemeinderäte im Vorfeld der Kommunalwahl der Ansicht gewesen: „Da müssen wir ran.“

Jetzt gehe es darum, „Wasserburg mit einer neuen Mannschaft um den neuen Bürgermeister positiv nach vorne zu bringen“, sagt Mesmer und zeigt sich zuversichtlich. Die ersten Monate seien gut angelaufen. „Das Team ist gut, die Stimmung ist gut“, beschreibt er die aktuelle Situation. Für eine Herausforderung hält er allerdings die finanzielle Lage der Gemeinde, wenngleich der Haushaltsplan solide und die Pro-Kopf-Verschuldung nicht hoch sei.

Allerdings seien die Rücklagen weitgehend aufgebraucht, und wegen der Corona-Pandemie müssten die Kommunen allgemein mit weniger Einnahmen rechnen. Gleichzeitig seien einige Pflichtaufgaben wie beispielsweise der Unterhalt von Straßen und Versorgungsleitungen zu erfüllen. Aus den Pflichtaufgaben ergeben sich seiner Ansicht nach viele Ziele ohnehin von alleine. Und das nächste große Projekt stehe bereits fest: die Halbinselsanierung.

Armin Mesmer sieht sich selbst weniger als Visionär, sondern vielmehr als Bewahrer. „Mir liegt die Gemeinde am Herzen“, sagt der gebürtige Hattnauer, den es in jungen Jahren beruflich nach Konstanz, München und Straubing verschlagen hat. Seit 1993 lebt er wieder in Hattnau. „Ich wollte wieder an den See“, erinnert sich der verheiratete Vater von zwei erwachsenen Kindern.

Seine Heimat hat er auch als Gemeinderat im Blick: „Ich möchte die Gemeinde bewahren und ihren dörflichen Charakter erhalten“, wenngleich man sie natürlich auch weiterentwickeln müsse. Dabei sei er ein Freund von Bebauungsplänen. Denn sie ermöglichten es der Gemeinde, gestalterisch zu wirken. Gut fände es Mesmer auch, wenn wieder ein Einheimischenmodell aufgelegt und damit bezahlbarer Wohnraum für Wasserburger geschaffen werden könnte. „Das wäre ein Ziel, aber es ist schwierig, an Grundstücke ranzukommen“, gibt er zu bedenken.

Die Zufriedenheit überwiegt bei Armin Mesmer: „Ich finde, Wasserburg hat sich sehr gut entwickelt. Wir haben einen schönen Zusammenhalt.“ Dies lasse sich zum Beispiel gut beim Abendmarkt erleben, den die Menschen gerne als Treffpunkt nutzen. Zudem gebe es viele gut funktionierende Vereine. Insofern hat Mesmer kaum offene Wünsche für seine Gemeinde.

Wenn er aber gefragt wird, was in sechs Jahren am Ende dieser Amtszeit entstanden sein soll, dann fallen ihm doch noch drei Punkte ein. Erstens soll Wasserburg bis dahin eine schöne Hafenpromenade haben. Zweitens hofft er, dass die Schwierigkeiten der Verkehrs- und Parksituation im Ortskern gelöst werden. Und drittens denkt er an die Teilorte: „Im Hinterland hätte ich gerne ein paar Straßen gerichtet.“