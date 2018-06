Alpinisten bauen Schulen in Nepal nach Erdbeben wieder auf

Ihre Weihnachtsspende 2017 haben die Rotarier Lindau-Friedrichshafen unter die Leute gebracht. Der aktuelle Präsident Wolfgang Huang (rechts) und Anton Zumstein (links) gratulierten Wolfgang Nairz (Zweiter von links) und Claus Hammerle, den Empfängern der Spende in Höhe von 20 000 Euro. Die Summe wenden die beiden zum Wiederaufbau zweier Schulen in Nepal auf, die beide durch die schweren Erdbeben im Frühjahr 2015 völlig zerstört wurden. Nairz kam aus Innsbruck nach Hattnau, um den Rotariern über den Nepal zu berichten. Er gehört als passionierter Alpinist zu der Gruppe, die als erste Österreicher den Mount Everest erklommen haben. Seitdem ist Nairz eng mit dem Nepal verbunden. Hammerle schloss sich dieser Leidenschaft an. Beide enagierten sich für die beiden Schulen.. Foto: Christian Flemming (cf)