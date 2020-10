„Alles wächst mit der Zeit“

Birgitta Enderle-Kling ist ein echter Neuling im Wasserburger Gemeinderat – mit einer klaren Motivation: „Ich habe in Wasserburg eine Heimat gefunden. Wasserburg ist eine tolle Gemeinde, in der meine Kinder behütet aufwachsen konnten. Jetzt ist es mein Anliegen, der Gemeinde wieder etwas zurückzugeben – über das politische Engagement“, sagt die 55-jährige Ärztin.

Sie selbst stammt aus Ellwangen an der Jagst und ist in einer „diskussionsfreudigen Familie“ aufgewachsen, wie sie sagt. Ihr Vater war Gemeinderat, auch ihr Großvater war politisch aktiv. „Demokratie spielte bei uns eine große Rolle“, erzählt Birgitta Enderle-Kling. „Christliche und demokratische Werte wie Freiheit, Meinungsfreiheit und Reisefreiheit waren die Themen, mit denen ich groß geworden bin.“ Dass sie schon als Kind politische Blättle und Plakate ausgetragen hat, gehört daher ebenso zu ihrem Lebenslauf wie ihre humanistische Bildung mit den Abiturfächern Latein und Altgriechisch.

Direkt nach ihrem Medizinstudium kam sie 1992 als „Arzt im Praktikum“ an den Bodensee. Bis 2004 arbeitete sie in der chirurgischen Abteilung der Asklepios Klinik, danach wechselte sie von der aktiven in die organisatorische Medizin. Ihre Kinder waren damals im Kleinkindalter – sie kamen 1999 und 2001 zur Welt – und ihr Mann hatte bei beiden Kindern je zwei Jahre Elternzeit genommen, was damals noch sehr ungewöhnlich war. Seit 2004 arbeitet Birgitta Enderle-Kling im Medizincontrolling, einer Stabsstelle mit vielfältigen Aufgaben, an der Asklepios Klinik.

Jetzt war für sie die Zeit reif, sich kommunalpolitisch zu engagieren. „Es ist ein Glück, in einem Sozialstaat zu leben, in dem Meinungsfreiheit herrscht. Für dieses Glück muss man etwas tun“, sagt sie. Konkret bedeutete dies, dass sie im Vorfeld der Kommunalwahl zu einem Treffen der Freien Bürgerschaft Wasserburg gegangen ist. „Ich war neugierig. Ich wollte wissen, was sind das für Leute, welche Ziele verfolgen sie, welcher Bürgermeisterkandidat stellt sich vor.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits mit dem Gedanken gespielt zu kandidieren, war aber noch unentschlossen. In besagter Versammlung hatte sie ein Schlüsselerlebnis: „Ich stellte fest, dass ich die einzige Frau in dieser Runde bin.“ Gespräche mit anderen Kandidatinnen und ehemaligen Gemeinderätinnen ermutigten sie. Sie kandidierte und wurde gewählt.

Aus dieser Entwicklung ergibt sich fast von selbst eines ihrer Ziele. Birgitta Enderle-Kling möchte gern erreichen, dass sich die unterschiedlichen Herangehensweisen von Frauen und Männern an ein Thema paritätisch in der Politik widerspiegeln. Denn: „Wenn weibliche Sichtweisen in einer Diskussion nicht vorkommen, dann kommen sie auch in der Entscheidung nicht vor“, sagt sie. Deshalb will sie auch andere Frauen ermutigen, sich zu engagieren.

Aktuelle und konkrete Ziele haben wiederum mit den Aufgaben zu tun, die ihr der Gemeinderat übertragen hat: Birgitta Enderle-Kling wurde zur Seniorenbeauftragten und zur Beauftragten für Soziales berufen. In dieser Funktion versteht sie sich als eine Vermittlerin zwischen den betreffenden Personenkreisen und den politischen Strukturen im Dorf. So möchte sie einmal im Monat eine Seniorensprechstunde anbieten, um einerseits zu erfahren, woran Bedarf besteht, und um andererseits auch Informationen weiterzugeben. Sie hält es zum Beispiel für sehr wichtig, dass Senioren rechtzeitig Vorsorge dafür treffen, wie sie ihr Leben im Alter gestalten möchten, und nicht bis zum Tag X damit warten.

Ansonsten versteht sich Birgitta Enderle-Kling im kommunalpolitischen Bereich noch als Schülerin. „Ich habe erkannt, wie vielfältig Gemeinderatsarbeit ist. Ich versuche zu verstehen, wie Kommunalpolitik funktioniert und was man aktiv bewirken kann“, sagt sie und überlegt: „Vielleicht habe ich in zwei Jahren neue Ziele. Alles wächst mit der Zeit.“