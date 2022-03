Alexander Palm spielt Bach an der E-Gitarre

Der E-Gitarrist Alexander Palm gibt zwei Konzerte. Am Freitag, 25. März, um 19.30 Uhr ist er in der evangelischen Kirche St. Johannes in Wasserburg zu hören. Dort bringt er zwei der bedeutendsten Werke für Violine Solo von Johann Sebastian Bach in einem völlig neuen Klangbild auf der E-Gitarre zu Gehör. Palm interpretiert erstmals zwei dieser Werke auf der E-Gitarre, eng angelehnt an die Spielweise der Violine, heißt es in einer Mitteilung. Beim Konzert in der Passionszeit erklingen die Sonate a-moll BWV 1003 und die Partita d-Moll BVW 1004. Mit denselben Werken tritt er am Freitag, 8. April, um 19.30 Uhr in der Johanneskirche in Lindenberg auf. Der Eintritt ist frei.