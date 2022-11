Albert-Schweitzer-Ausstellung zurück in Wasserburg

Das Küchenstudio Rechtsteiner in Hege, Sandgraben 4, bietet bis zum Ende des Jahres erneut die Möglichkeit, sich rund um die Uhr und kostenfrei über das Leben und Wirken des Friedensnobelpreisträgers Albert Schweitzer zu informieren.

Schweitzer, 1875 in Kaysersberg/Elsass geboren, gehörte zu den bedeutendsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Als Theologe, Philosoph, Arzt, Musikwissenschaftler und Organist lebte und wirkte er für eine humanere Welt. Den Friedensnobelpreis für 1952 erhielt er für sein Leben und Wirken in Afrika und seine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben.

Uta Mayer, die 2018 das Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene besuchte, bringt die Wanderausstellung des Deutschen Albert-Schweitzer-Zentrums seit 2021 von Ort zu Ort, zuletzt im Kreuzgang von St. Anna-Augsburg. „Das Wenige, das du tun kannst, ist viel“, zitiert die Nonnenhorner Künstlerin Albert Schweitzer und erklärt damit den Grund ihres Einsatzes. „Frieden geht nur durch Dialog und durch das Verständnis, dass Blutvergießen unter allen Umständen vermieden werden muss!“

In Hege ist nun Albert Schweitzers Kampf für atomare Abrüstung und Frieden in der Welt durch Exponate der Künstlerin in den Fokus gerückt. Sie unterstreicht damit die Vielfalt des Mannes, der bis zu seinem Tod 1965 in zahlreichen Briefen an Kennedy und Chrustschow vor den verheerenden Auswirkungen eines Atomkriegs warnte und für Frieden kämpfte.

„Wir müssen alles wollen und tun, damit es Kriege nicht mehr gibt“, zitierte Uta Mayer Albert Schweitzer, der 1954 als erster Friedensnobelpreisträger die 4. Lindauer Nobelpreisträgertagung besuchte.