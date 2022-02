Albert Schweitzer Ausstellung geht in die Verlängerung

Die Albert Schweitzer Ausstellung im Küchenstudio der Schreinerei Rechtsteiner in Wasserburg war bis Ende Januar zu sehen. Wer sich die Schautafeln noch nicht angesehen hat, kann das jetzt noch nachholen. Die Wanderausstellung, die täglich rund um die Uhr zu besichtigen ist, geht in die Verlängerung. Wie lange sie läuft, steht noch nicht fest.

Ute und Jochen Rechtsteiner haben sich entschlossen, die Ausstellung in Wasserburg-Hege bis auf Weiteres zu verlängern. Das große Besucherinteresse der Spaziergänger und Wanderer an den Wochenenden hat sie zu diesem Entschluss bewogen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das vielfältige Wirken Albert Schweitzers, der mit 90 Jahren in seinem Spital in Lambarene starb, könne somit noch bis Ende März in Wasserburg Ansporn sein für den Glauben an die eigene Kraft. „Seine unbändige Schaffenskraft, seine vielfältigen Gaben und sein mutiges Handeln sind vorbildhaft und gerade jetzt so wichtig“, schreibt Künstlerin Uta Mayer.

Die Künstlerin hat die Anordnung der Tafeln, die über das Leben und Wirken von Albert Schweitzer berichten, durch weitere ihrer Albert-Schweitzer-Exponate ergänzt. Dabei ist eine bunte Mischung aus Informationen und Sätzen entstanden, die Albert Schweitzers Denken aufzeigen. „Zusätzlich zur hinter Glas geschützten Ausstellung bietet der schön gewachsene Ginkgobaum vor dem Rechtsteinerschen Anwesen weiteren wetterfesten Albert -Schweitzer-Exponaten der Künstlerin Halt“, heißt es weiter.

„Halt und Hoffnung unter dieser Überschrift kann Albert Schweitzer als Vorbild und zäher Kämpfer in dieser Zeit der Pandemie Denkanstöße geben, die Mut machen“, sagt die Nonnenhorner Künstlerin. „Die Bedeutung seiner universellen Ethik der Ehrfurcht vor allem Leben ist im Hinblick auf die 17 Nachhaltigkeitsziele unser zentrales Nachhaltigkeits- und Klimaziel“, so Uta Mayer.

Zu sehen ist die Albert Schweizer Wanderausstellung in Wasserburg-Hege, Sandgraben 4. Besucher können sich die Exponate hinter Glas bis auf Weiteres an allen Tagen rund um die Uhr anschauen.