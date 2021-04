Abbrucharbeiten in Hattnau haben begonnen

Der alte Kindergarten in Hattnau ist Geschichte. Heute begannen die Abbrucharbeiten des bisherigen Kindergartengebäudes, die wohl Anfang nächster Woche abgeschlossen sein werden. Die Gemeindeverwaltung bittet in einer Pressemitteilung alle Anlieger um Verständnis für den entstehenden Baulärm und die zusätzlichen Fahrten von Baustellenfahrzeugen. Das Ersatzgebäude (Neubau) ist seit gut zwei Wochen in Betrieb, daher wurde der Altbau nicht mehr benötigt und wird von der Bildfläche verschwinden. „Wir sind froh, dass das Gesamtkonzept nun in Kürze abgeschlossen sein wird“, betont Erster Bürgermeister Harald Voigt. Die architektonische Neugestaltung mit Kinderkrippe und Kindergarten an einem Standort wird das „Kinderhaus Hattnau“ zu einem beliebten Treffpunkt für Kinder und Eltern machen. „Hoffen wir, dass wir ohne Corona noch in diesem Sommer eine richtige offizielle Einweihung feiern dürfen“, ergänzt Voigt.