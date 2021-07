84-Jährige missachtet Vorfahrt

Eine 84-jährige Frau aus Wasserburg hat am Mittwochvormittag in Wasserburg beim Abbiegen mit ihrem Auto von der Unteren Ebenhalde nach links in Richtung Nonnenhorn einen Unfall verursacht. Sie missachtete laut Polizeibericht die Vorfahrt einer 26-jährigen Frau, die ebenfalls mit einem Auto unterwegs war. Nach Angaben der Unfallverursacherin war ihr der freie Blick durch einen Busch verwehrt. Die Fahrerin des zweiten Autos kam mit leichten Verletzungen zur medizinischen Überprüfung in das Krankenhaus Lindau. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es entstand ein Gesamtschaden von 12 000 Euro.