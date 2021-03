63-Jähriger greift jungen Skateboardfahrer an

Ein 16-jähriger Skateboardfahrer ist Dienstagnacht gegen 23.20 Uhr von einem Anwohner in Wasserburg angegriffen verletzt worden. Der Jugendliche befuhr zur späten Stunde die Straße mit seinem Skateboard. Dies missfiel einem 63-jährigen Anwohner so sehr, dass er den Jugendlichen anhielt und ihn umstieß. Wie die Polizei berichtet, drohte drohte der Mann zudem, seinen Hund auf den Jugendlichen zu hetzen. Der Jugendliche verletzte sich bei dem Sturz am Bein. Gegen den 63-jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung ein.