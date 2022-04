35. Seeputzete des Wasserburger Segler Clubs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wie normalerweise jedes Frühjahr, organisierte der Wasserburger Segler Club e.V. (WSC) auch heuer wieder eine Seeputzete. In den letzten beiden Jahren musste die Seeputzete wegen der Corona-Pandemie ausfallen, aber dieses Jahr hat es geklappt. Bei schönem Frühlingswetter fanden sich am 26. März gut 30 Helfer ein, um mit Gummistiefeln, Schaufeln und Eimern ausgerüstet den Hafenbereich in Wasserburg und die öffentlichen Seegrundstücke zwischen Eschbach-Bucht und Werft zu säubern. Aufgelesen bzw. aus dem Wasser gezogen wurden jede Menge Holz und etliche Müllsäcke voll Plastikmüll. Unter dem Unrat fanden sich auch ein kleines aufblasbares Floß, ein altes Surfbrett und zahlreiche Mund-Nase-Masken.

Auch das Segler-Clubheim, die Terrasse und die Bepflanzung rund ums Clubheim brachten die WSC-Mitglieder auf Vordermann. Nach getaner Arbeit spendierten die Wasserburger Fischer den freiwilligen Helfern des WSC eine deftige Brotzeit.