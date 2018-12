140 Kinder balancieren, hüpfen, springen

Der Turnverein Wasserburg hat am Wochenende zum traditionellen Nikolausturnen in die Sumserhalle eingeladen. Der Nikolaus und seine Engel Lena und Merle waren begeistert von den Darbietungen der rund 140 Kinder auf der Bühne, wie der Verein mitteilt.

Wolfgang Rehfuß, Vorsitzender des Wasserburger Turnvereins, begrüßte die Besucher. Die Hauptakteure waren vor ihren Auftritten schon sehr aufgeregt und warteten ungeduldig auf den Nikolaus.

Die Jüngsten des Vereins balancierten und hüpften als Turnwichtel an der Hand ihrer Eltern über die Bühne. Mit leuchtenden Augen wird zur Freude aller neugierig das große Publikum gemustert. Die Drei- bis Vierjährigen spurteten selbstbewusst über die Matten, zeigten Purzelbäume und sprangen gekonnt ins Trampolin.

Die Rope-Skipping-Gruppe ist bereits so groß, dass sie mit zwei Auftritten dabei war. Als erstes demonstrierten die Zweit- bis Viertklässler die moderne und akrobatische Art des Seilspringens, welche einzeln, mit mehreren Personen und mit einem oder mehreren Seilen ausgeführt wird. Das Seilspringen klappte ausgezeichnet und das Publikum war hingerissen. Als nächstes wurde die Bühne zum Meer, denn die Erst- und Zweitklässler verzauberten als Fische in den verschiedensten Farben mit ihrem Auftritt das Publikum. Die Mädchen und Jungen der dritten und vierten Klasse wirbelten in einheitlicher schwarzer Kleidung über die Bühne. Trampolinsprünge über den Kasten und Akrobatik am Boden überzeugten nicht nur den Nikolaus und seine Engel. Die großen Rope- Skipping-Mädchen zeigten im Outfit der 80er-Jahre zur Musik von Flash Dance einen mitreißenden Tanz sowie ihr Können mit dem Seil. Das Publikum forderte lautstark eine Zugabe und wollte laut Veranstalter am liebsten mitmachen.

Zum Abschluss des Nachmittags turnten die Geräteturnerinnen in ihren neuen Turnanzügen am Schwebebalken ihre Elemente. Elegante Räder, Rollen und Handstände auf dem nur zehn Zentimeter breiten Turngerät begeisterten alle. Mit ihrer Akrobatik und ihrer Eleganz zogen sie die Zuschauer voll in ihren Bann. Die Mädchen beendeten den unterhaltsamen Nachmittag mit einer atemberaubenden Pyramide.