10 Jahre Wasserburger Oldtimerclub

Der Wasserburger Oldtimerclub feierte sein 10-jähriges Bestehen in der „Alten Schmiede“ in Gohren. Bei strahlendem Sonnenschein, traumhaftem Ambiente am Hafen und perfekter Bewirtung mit leckerem Grillbuffet durch die Grillagentur verbrachten 48 Mitglieder gemeinsam mit ihren Partnern einen tollen Abend. Bei einem Abendmarkt auf dem Lindenplatz entstand vor 10 Jahren zu später Stunde die Idee, einen Oldtimerclub zu gründen. Die Clubgründer Manfred Müller und Roman Schäfler erzählten in einer launigen Einlage von diesem Abend. Nach dem Essen führte eine Bildershow durch die 10 Jahre Vereinsleben, das geprägt war von vielen Stammtischen, Ausfahrten, Festen und Oldtimertreffen. Unvergesslich sind die grandiosen Oldtimertreffen am Aquamarin in traumhafter Bodensee-Kulisse mit vielen Oldtimern und Besuchern.

Im Mittelpunkt steht für den Vorstand immer das gesellige, unkomplizierte Miteinander der Vereinsmitglieder. Der WOC ist inzwischen zu einer kleinen Oldtimer-Familie geworden und freut sich über jeden neuen, Oldtimer-begeisterten Zuwachs. Infos unter www.woc-ev.de.