Ärger um die Wasserburger Werft

Das Wasserburger Werftgelände soll künftig viel Lagerplatz für exklusive Oldtimerboote bieten – zumindest, wenn es nach ihrem neuen Eigentümer geht. „Ich habe mit meinem Pächter die Vision, dass man einen wunderschönen Platz schafft, an dem man alte Boote unterhalten kann“, sagt Johannes Segmüller bei einer Sitzung des Wasserburger Bauausschuss am Dienstagabend.

Eine erste Hürde dafür hat er bereits genommen: Der Ausschuss hat sein Einvernehmen zur Umnutzung der ehemaligen Werfthalle in ein Bootslager sowie zu einer Bauvoranfrage zum Umbau der alten Lagerhalle mit sieben zu einer Stimme gegeben. Einige Nachbarn wehren sich nun gegen das Bauvorhaben. Ihr Argument: Eine solche Nutzung verträgt sich nicht mit dem Landschaftsschutzgebiet, auf dem die Werft steht. Über Bauantrag und Voranfrage entscheidet jetzt das Landratsamt.

„Wir wollen keinen Bienenschwarm an Booten“, sagt Michael Kostelezky, dessen Familiengrundstück an die Werft grenzt, im Gespräch mit der LZ. Sollte das Landratsamt den Plänen von Johannes Segmüller zustimmen, könnte allerdings genau das der Fall sein. Denn laut Bürgermeister Thomas Kleinschmidt, dem die Pläne des neuen Werfteigentümers vorliegen, sollen auf dem Werftgelände künftig insgesamt 90 anstelle von vorher 50 Booten gelagert werden. Ein Teil davon soll in so genannten Hochregalen unterkommen und bei Bedarf mithilfe eines Krans aufs Wasser gesetzt werden.

Negative Auswirkungen auf Luft- und Wasserqualität

„Die Boote sollen über ein Sharing-Modell von Eigentümern und Mietern intensiv genutzt werden und das den ganzen Tag über“, sagt Kostelezky. Im bisher nur als Werft genehmigten Betrieb seien die Slipzeiten für Boote mit ein bis zwei Stunden pro Tag äußerst restriktiv – doch bereits das mache sich hinsichtlich der Luft und Wasserqualität negativ bemerkbar. „Eine derartige Ausweitung hätte sicher gravierende Auswirkungen für Natur und Lebensqualität in dieser Gegend.“ Die Umnutzung könnte aber auch rechtliche Folgen haben: Denn dadurch schrumpft die Fläche des eigentlichen Werftbetriebs – also dem Bau und die Reparatur von Booten und Schiffen – von rund 60 Prozent auf ein Viertel. „Damit kippt die Nutzung als Werft“, sagt Kleinschmidt im Gespräch mit der Lindauer Zeitung. Eine Priorisierung, wegen der die Werft überhaupt im Landschaftsschutzgebiet stehen dürfe, sei dann nicht mehr gegeben. „Meines Erachtens kann das Landratsamt das dann nicht dulden.“ Ein Großteil der Ausschussmitglieder sieht das offensichtlich anders: „Dort sollen vor allem historische Holzboote gelagert werden, das hat auch Auswirkungen auf das Klientel und bringt Vorteile für die Gemeinde“, sagte Alexander Fundele (CSU). Schließlich würden die wohlhabenden Bootsbesitzer in Wasserburg essen und schlafen. „Aus meiner Sicht wird die Werft durch die Pläne nur aufgewertet, es spricht also nichts dagegen“, schloss sich Maximilian Schmidt (CSU) an. Tatsächlich sollen die beiden Hallen laut Plänen von außen weitgehend unverändert bleiben.

Welche Auswirkungen die neue Nutzung der Werft auf die Umwelt hat, haben die Räte überhaupt nicht diskutiert. Kleinschmidt selbst war von der Diskussion und Abstimmung ausgeschlossen – er besitzt selbst ein Grundstück in unmittelbarer Nähe zur Werft.

Anwalt rät von Einvernehmen ab

Mit seinem Einvernehmen zu Bauantrag und Bauvoranfrage hat sich der Ausschuss auch gegen die Empfehlung von Rechtsanwalt Peter Schierhorn entschieden. Mit ihrem Einvernehmen hätten die Räte nun alle Entscheidungsgewalt an das Landratsamt abgegeben. „Wenn sie mitgestalten wollen, wäre ein Bebauungsplan für das Gebiet die Lösung“, sagte Schierhorn bei der Sitzung.

Das Landratsamt wird nun sowohl den Bauantrag als auch die Bauvoranfrage prüfen. Dann haben die Nachbarn zwei Monate Zeit, ihre Bedenken dazu zu äußern. Familie Kostelezky hat bereits ein Schreiben aufgesetzt.