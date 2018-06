Ärger rund um die Prechtl-Werft

Noch ragen die Bootsmasten auf dem Platz vor der Wasserburger Prechtl-Werft in die Höhe. Demnächst jedoch müssen voraussichtlich 28 Stellplatzmieter ihre Schiffe abtransportieren: Die Fläche, auf der ihre Boote liegen, steht für die Werft künftig wohl nicht mehr zur Verfügung. Hintergrund ist ein Familienzwist, in den auch Bürgermeister Thomas Kleinschmidt als Privatmann verstrickt ist.

Er und seine Lebensgefährtin Katharina Prechtl – Tochter des alten Werftbesitzers – haben das Grundstück gekauft, das direkt an die Werft angrenzt. Der bisherige Eigentümer hatte die Fläche an Werftbesitzer Roland Prechtl verpachtet. Dieser wiederum hat sie als Stellplätze an Bootsbesitzer vermietet. Jeder der 28 Stellplatzmieter hatte an die Werft einmalig rund 15000 Euro gezahlt – eine Art Kaution, die er zurückbekommt, wenn er den Platz wieder abgibt. Prechtl sagt, dass er das Geld in den Unterhalt der Werft investiert.

Nun haben die neuen Eigentümer Katharina Prechtl und Thomas Kleinschmidt das Pachtverhältnis mit der Werft gekündigt. Dadurch kann Roland Prechtl die 28 Stellplätze ab Juli nicht mehr untervermieten und muss den Bootsbesitzern deren 15000 Euro auszahlen – insgesamt also auf einen Schlag rund 400000 Euro.

Beide Seiten erheben Vorwürfe

Dieser finanzielle Kraftakt hätte das Aus der Werft bedeuten können, Prechtl habe das aber nicht befürchtet, sagt er. Er habe mittlerweile einen Investor gefunden, der die Werft übernimmt. Deren Zukunft sei also gesichert, und die Bootsbesitzer könnten ausbezahlt werden.

Doch weiterhin stehen innerhalb der Familie schwere Vorwürfe im Raum. Seine Tochter und deren Lebensgefährte wollten ihn „fertig machen“, sagt Roland Prechtl im Gespräch mit der LZ.

Das Paar weist diesen Vorwurf zurück: Der Grundstückskauf habe lediglich der Alterssicherung von Katharina Prechtls Mutter gedient, der geschiedenen Frau Roland Prechtls, deren Großeltern die Werft 1905 gegründet hatten, schildern Kleinschmidt und Katharina Prechtl ihre Beweggründe auf Anfrage der LZ. Diese habe einst, um die Werft zu retten, ihr Geld in Form eines Darlehens in Prechtls Firma gelassen. Die Zinsen hieraus dienten ihr als Rente.

Nach mehr als 20 Jahren habe Roland Prechtl die Zahlungen 2014 eingestellt. Ein „gütlicher Versuch der Einigung“ habe keinen Erfolg gehabt. Deshalb hätten sie das Grundstück gekauft. Sie wollten es wie gehabt an den Vater für dessen Bootsstellplätze verpachten – und mit diesen Einnahmen die Mutter finanziell unterstützen, sagen Katharina Prechtl und Kleinschmidt.

Davon müssten sie nun wegen des Verhaltens des Vaters aber absehen: Die Rede ist unter anderem von übler Nachrede, Verleumdung und Drohungen. Das habe sie gezwungen, das Pachtverhältnis zu kündigen.

Roland Prechtl widerspricht den Vorwürfen. Er habe seiner geschiedenen Frau sogar zu viel bezahlt. Im Gegenzug wirft er seiner Tochter vor, nach ihrer Kündigung vor zwei Jahren aus seiner Werft vertrauliche Daten wie Adressen der Stellplatzbesitzer und Informationen über Konten mitgenommen zu haben.

Und Kleinschmidt habe für die Abwicklung des Geschäfts Informationen über die Werft verwendet, die ihm nur durch sein Amt als Bürgermeister zugänglich gewesen seien. Prechtl kritisiert weiter, dass beide bei einer Versammlung mit den betroffenen Bootsbesitzern öffentlich über Schulden der Werft gesprochen und dabei auch falsche Zahlen genannt hätten.

Initiiert hatten dieses Treffen betroffene Stellplatzmieter. Eingeladen waren auch Kleinschmidt und Katharina Prechtl – Roland Prechtl nicht. Die von einigen Bootsbesitzern gegründete „Interessengemeinschaft zum Fortbestand der Yachtmarina“ drängte Roland Prechtl anschließend, die Werft an seine Tochter zu übergeben. Sie sollte ihrem Vater im Gegenzug eine monatliche Rente bezahlen. In einem Beitrag über die Angelegenheit in einem Wassersportmagazin ist daher die Rede von einer „feindlichen Übernahme der Prechtl-Werft“.

Wie es mit der Fläche weitergeht, ist ungewiss

„Der Vorwurf, dass Firmendaten mitgenommen worden sind, ist schlichtweg falsch“, schreiben Kleinschmidt und Katharina Prechtl zu den Vorwürfen Roland Prechtls. Es sei richtig, dass sie einen Teil der Stellplatzbesitzer angeschrieben haben, um sie rechtzeitig über die Sachlage zu informieren. Auf die Frage, woher sie die Adressen haben, antworten sie nicht. „Es erfolgte stets eine strikte Trennung zwischen Amt und privat“, betont Kleinschmidt weiter. Ihre Anwälte hätten Einsicht in die Grundbuchauszüge und über die Vermögensverhältnisse legal erhalten.

Auch hebt Kleinschmidt hervor, dass er als Privatmann handle. „Im Übrigen sind wir beide nach wie vor der Auffassung, dass private Familienangelegenheiten nicht in die Öffentlichkeit gehören und für diese auch nicht von Interesse sind.“

Auf die Frage, ob Kleinschmidt und Katharina Prechtl die Fläche nun dem neuen Investor vermieten, antworten die beiden: „Unseres Wissens benötigt der Eigentümer nach Aussage von Herrn Prechtl gegenüber Dritten das besagte Grundstück nicht, weshalb sich die Frage erübrigt.“

Ein eventuelles Pachtverhältnis werde nur dann eine Grundlage finden, „wenn dies auf einer freundlichen und menschlichen Ebene sowie gegenseitiger Wertschätzung stattfindet“.

Was nun mit der Fläche passiert, könnten die beiden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Allerdings kündigen sie wegen seiner Aussagen rechtliche Schritte gegen Roland Prechtl an.