Ein Rauchmelder hat am Freitagmorgen einem Hund in Wasserburg das Leben gerettet. Das Gerät schlug Alarm, noch bevor der Brand richtig ausgebrochen war. So konnten die Feuerwehren aus Hege und Wasserburg den Vierbeiner schnell aus der Wohnung befreien.

Der Hund war allein in der Wohnung, als eine Spülmittelflasche, die auf einer angeschalteten Herdplatte stand, zu qualmen begann. „Der Rauchmelder löste sofort aus, sodass die Nachbarn es bemerkt haben“, sagt Einsatzleiter Patrick Bierheimer von der Feuerwehr Hege im Gespräch mit der Lindauer Zeitung.

Damit nichts beschädigt wird, sind die Feuerwehrleute aus Hege und Wasserburg über ein gekipptes Dachfenster in die Wohnung eingestiegen, wie Bierheimer erzählt. „Dann haben wir das Gebäude entlüftet und den Hund betreut.“