Zweitältester Mann der Gemeinde feiert

Eigentlich will er gar nicht feiern – aber wer will nicht gerne dem zweitältesten männlichen Bürger der Gemeinde Sigmarszell, der mit dem „Bürgerring“ der Gemeinde ausgezeichnet wurde, Glückwünsche aussprechen?

Richard Steinhauser wurde in Ebersbach geboren und lebt seit 1957 in Bösenreutin. Dort war er Lehrer an der Grundschule, zu einer Zeit, als noch acht Klassen in zwei Klassenzimmern unterrichtet wurden, teilt die Familie mit. Später, als die Grundschule Bösenreutin aufgelöst wurde, wechselte er nach Weißensberg und war dort 18 Jahre Lehrer, davon auch elf Jahre Rektor. Die Glückwünsche von der Gemeinde Sigmarszell überbrachte der Bürgermeister Jörg Agthe.

Politisch engagierte sich Steinhauser 24 Jahre im Gemeinderat. Auch heute noch schreibt der Jubilar regelmäßig Leserbriefe an die Lindauer Zeitung, deren Inhalte meist politische Themen sind.

Sport war für ihn auch ein wichtiger Bestandteil seines Lebens und deshalb wirkte er circa 30 Jahre als Trainer für Turnen und Leichtathletik beim TSV Schlachters mit. Richard Steinhauser war auch 35 Jahre Chorleiter beim Kirchenchor in Bösenreutin. Von dort überbrachten Gottfried Ferder und Marina Stohr die Glückwünsche.

Darüber hinaus hat sich Steinhauser etwa zehn Jahre als Lektor in der Kirchengemeinde Bösenreutin eingebracht. Stellvertretend überbrachte Günther Tretter die Glückwünsche. Der Musikverein Bösenreutin präsentierte musikalische Glückwünsche mit einem flotten Ständchen. Erika Brutscher, Josef Bayer und Max Echter beglückwünschten ihr seit 1958 förderndes Mitglied mit einem Blumenarragement. Steinhauser war auch zehn Jahre Beisitzer im Musikverein.