Zwei Freundinnen helfen mit Flohmarkt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die beiden Freundinnen Anne Haas und Annemarie Hagen Lewan haben im November wieder einen bunten Gewächshaus-Flohmarkt veranstaltet und den Erlös daraus spenden sie: 1000 Euro an die Tafel, und 500 Euro für die Erforschung des Rett Syndroms. „1000 Euro für die Tafel, das ist schön – wir haben aktuell so hohe Energiekosten und hohe Fahrzeugkosten – die Spende tut uns sehr gut“, sagt Harald Thomas, Chef der Lindauer Caritas und damit der Tafeln in Lindau und Lindenberg. Das Tafelprinzip ist Lebensmittel retten und ihre Kunden für wenig Geld mit Lebensmitteln und Dingen für den Alltag zu versorgen. Foto: privat