Zufahrt zur Brücke ist immer noch zu steil

Mit einer Entschädigung von 10 000 Euro gibt sich die Gemeinde Sigmarszell nicht zufrieden. Diesen Betrag hat das Bauunternehmen, das die Zufahrtsstraße zur pannenträchtigen Heimholzer Bahnbrücke zweimal zu steil gebaut hatte, geboten, wenn die Gemeinde im Gegenzug auf einer Nachbesserung verzichtet. Die Sigmarszeller Gemeinderäte haben diesen Deal in ihrer jüngsten Sitzung abgelehnt.

Der Verkehr rollt zwar schon seit geraumer Zeit über die Heimholzer Bahnbrücke, die wegen der Elektrifizierung der Bahnlinie Lindau-München angehoben werden musste. Doch die Pannen und Baumängel, die beim Brückenbau auftraten, sind noch nicht ausgestanden. Aktuell geht es zum wiederholten Male um das schmale Sträßchen, das vom Ortsrand Schlachters hinauf zur Brücke Richtung Heimholz führt. Die genehmigte Planung sieht für diese Rampe eine Steigung von 10 Prozent vor. Eingehalten wurde diese Vorgabe bisher nicht.

Immer noch zu steil

Als diese Brückenauffahrt zum ersten Mal fertig war, hatte sie sogar eine Steigung von stattlichen 15 Prozent. Schon während der Bauphase hatte die Gemeinde auf dieses offenkundige Problem aufmerksam gemacht. Erst Monate später wurde der Fehler eingestanden und dann das bereit komplett fertig gestellte Straßenstück zurückgebaut und neu hergestellt. Die Steigung ist jetzt zwar geringer, sie beträgt aber immer noch 11,3 bis 11,4 Prozent. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: „Die Entwässerung geht zu Lasten Dritter“, berichtete Bürgermeister Jörg Agthe in der jüngsten Ratssitzung. Das Wasser fließe nämlich von der Brücke in das Grundstück, das sich direkt am Fuß der Brückenauffahrt befindet.

Die hohe Steigung der Brücke resultiert offenbar aus einem Fehler beim Brückenbau: „Die Brückenkappe ist zu hoch rausgezogen worden“, erläuterte Agthe. Folglich wäre jetzt nachträglich eine geringere Steigung nur zu erreichen, indem die Rampe im unteren Bereich in die Länge gezogen würde. Das Problem: Genau an dieser Stelle befindet sich die Grundstückseinfahrt zum genannten Anwesen. Hier müsste eine Höhendifferenz von 58 Zentimetern ausgeglichen werden. „Das ist nicht unerheblich“, erklärte Agthe.

Nachbessern als Option

Was tun? „Ich tendiere dazu, dass die Rampe mit maximal zehn Prozent hergestellt werden soll“, sagte Agthe in der Ratssitzung. Die Frage von Theresia Gsell, wer das bezahlen solle, beantwortete der Bürgermeister mit einem Verweis auf Bahn und Bauunternehmen: „Die Gemeinde hat diesen Fehler nicht gemacht“, sagte er. Weiter berichtete er, dass auch der Sachverständige der Gemeinde dazu tendiere, eine Nachbesserung mit einer zehnprozentigen Steigung zu verlangen oder die Rampe in ein erneutes Planfeststellungsverfahren zu schicken. Welchen Weg die Gemeinde einschlagen will, blieb in der Ratssitzung noch offen. Fest steht bislang aber: Mit 10 000 Euro ist die Angelegenheit für die Gemeinde nicht aus Welt geschafft.