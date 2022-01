Zeugen gesucht: Unbekannter zersticht Reifen an zwei Autos

Am Wochenende zerstach ein Unbekannter in Niederstaufen Autoreifen. Jetzt ermittelt die Polizei und sucht Zeugen.

Der Täter muss laut Polizei zwischen Freitag, 21. Februar um 16 Uhr und Sonntag, 23. Februar um neun Uhr seine Tat ausgeführt haben. Er zerstach in der Adelsbergstraße in Niederstaufen zwei Autoreifen an jeweils zwei Autos, die in einer Hofeinfahrt parkten.

Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt nun wegen mutwilliger Sachbeschädigung an den beiden Autos. Sie bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, Kontakt mit der Polizeiinspektion Lindenberg unter der Telefonnummer 08381 / 92 010 aufzunehmen.