Zeugen gesucht: Unbekannter überholt gefährlich

Zwischen Niederstaufen und Opfenbach ist es am Freitag, 7.25 Uhr, zu einer gefährlichen Situation gekommen. Wie die Polizei berichtet, überholte ein Autofahrer – trotz Gegenverkehr – einen in Richtung Lindau fahrenden Lastwagen. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nur verhindern, indem er seinen Wagen stark abbremste und aufs Bankett auswich. Das Manöver half nur bedingt: Die Fahrzeuge berührten sich trotzalledem an den Außenspiegeln, die dabei beschädigt wurden. Der Unfallverursacher flüchtete.

Die Polizei sicherte die Spuren und geht davon aus, dass es sich beim unfallverursachenden Auto um einen roten Suzuki Ignis handelt.