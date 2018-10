Ein Autofahrer, der am Mittwochnachmittag auf der A 96 in Richtung MÜnchen unterwegs war, hat aufgrund eines technischen Defekts das Seitenfenster seines Wohnwagens verloren, teilt die Polizei mit. Das Fenster flog auf die Front eines nachfolgenden Autos und beschädigte diese. Der Autofahrer blieb dabei unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3400 Euro.