Wie 12 Frauen vor 50 Jahren in Schlachters eine Fußballmannschaft gründeten

Sie gehörten zu den ersten Frauen in der Region, die eine Fußballmannschaft gründeten: Als sich vor ungefähr 50 Jahren junge Frauen aus Schlachters zum Kicken trafen, war das nicht selbstverständliche. Auch wenn sie viel Spaß hatten, mussten auch mit geringerer Wertschätzung umgehen. Aber sie standen drüber und ebneten mit ihrem Mut einen Weg. Von Frauen, die sich ihre eigenen Trikots nähten.

„Der Sportplatz war in den siebziger Jahren unser Zuhause, der Verein eine einzige große Familie“, erinnert sich Laura Steur, frühere Kapitänin der Damenmannschaft des TSV Schlachters. Wie es im Pressebericht der Gruppe heißt, kickte „vom Kind bis zum Opa“ vor, während und nach den Rundenspielen der Mannschaften jeder in Schlachters – natürlich auch die Frauen. Und die hätten immer mehr Lust auf eine eigene Damenmannschaft bekommen.

TSV Schlachters gründet Frauenmannschaft

Recht schnell hatte sich offenbar auch ein Trainer gefunden. Denn Martin Fleck fand: „Ihr macht das gar nicht schlecht.“ Und habe beschlossen: „Wir ziehen das jetzt durch, gründen eine Damenmannschaft und ich werd´ euer erster Trainer“ Und so sei es gekommen, dass der TSV Schlachters bereits in den siebziger Jahren eine Damenfußballmannschaft beim Verband anmeldete.

Auch noch heute sind sie ein Team: Die Frauen aus Schlachters waren in den Siebzigerjahren die ersten in der Region, die eine Mannschaft gründeten. (Foto: Pressebericht)

Als Frauen und Fußball für viele noch nicht zusammenpasste, gründeten 12 Frauen in Schlachters dem zum Trotz eine Mannschaft. (Foto: Pressebericht)

Um sich an alte Zeiten zu erinnern und sich mal wieder zu sehen, hat sich die Mannschaft von damals – die „Golden Girls“, wie sie sich nennen – jetzt wieder getroffen. „Wir bringen die Frauschaft wieder zusammen“, sagt die frühere Kapitänin laut Pressebericht. Gekickt hätten sie zwar nicht mehr, Spaß gehabt aber dagegen ganz wie in alten Zeiten. „Vielleicht hat unser Mut und unsere Freude am Fußballspielen damals auch ein bisschen dazu beigetragen, dass der Damenfußball 50 Jahre später endlich begeistert gefeiert, anerkannt und wertgeschätzt wird“, freuten sich die 15 Frauen bei ihrem Revival-Treffen, wie es heißt.

Sexismus gegenüber Frauen im Fußball

Denn Wertschätzung und Respekt gegenüber Frauenfußball sei zu dieser Zeit nicht üblich gewesen. „Ob der BH das wohl durchhält?“ oder „Wisst ihr überhaupt, was ein Abseits ist?“ seien laut der ehemaligen Mannschaftsführerin oft noch die freundlicheren Zwischenrufe gewesen. Und ins Rathaus seien die Kickerinnen auch nie eingeladen worden.

„Da standen wir aber drüber“, sagen die Frauen heute. Sie erzählen sich begeistert von nervenzerfetzenden Pokalfinalen mit Verlängerung und Elfmeterschießen und davon, dass sie die ersten Trikots bei der A-Jugend ausgeliehen und sich danach selbst welche genäht haben. Alte Fotos, noch mehr alte Geschichten und Kalauer sorgten laut Pressebericht für Lachanfälle.

Frauenfußball wurde professionell

Spielten Frauen damals nur zwei Mal 30 Minuten, wird seit 1993 auch im Frauenfußball 45 Minuten lang gekickt. Und nicht nur das hat sich geändert. In Schlachters gebe es heute eine personell gut aufgestellte Damenmannschaft, eine eigene Mädchenmannschaft in der Jugend und bei den ganz jungen Nachwuchsstars spielten Jungs und Mädchen gemischt.

Die Fußball-Pionierinnen vergessen ihren gemeinsamen Tag sicher nicht so schnell, wie es im Pressebericht heißt. „Das bleibt immer ein Team – Eine für alle und alle für eine. Egal wie viel Zeit dazwischen liegt“, da sind sich die Frauen einig.