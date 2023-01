Werbebanner gestohlen

Der Vertreter eines Musikvereins hat am Montagvormittag Anzeige bei der Polizeiinspektion Lindau wegen Diebstahl eines Werbebanners erstattet. Das Werbebanner war an einem Bauzaun befestigt und stand im Bereich An der Halde zur B 308 hin, teilt die Polizei mit. Der Diebstahl ereignete sich zwischen dem 28. und 31. Dezember. Zeugen, die Hinweise zu diesem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter Telefon 08382/9100 in Verbindung zu setzen