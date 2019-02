Weihbischof besucht die Region

Weihbischof Florian Wörner ist am 23. und 24. Februar in mehreren Gemeinden im Kreis Lindau zu Gast.

Am Samstag, 23. Februar, beginnt er seine Visitation mit einer Heiligen Messe in St. Nikolaus in Bösenreutin. Beginn ist um 8.30 Uhr. Von 12.30 bis 15 Uhr trifft Wörner sich mit Kindern im Rahmen des Kinderbibeltages in Sigmarszell. Außerdem besucht er von 14 bis 16 Uhr Senioren beim Seniorennachmittag im Haus des Gastes in Schlachters. von 15 bis 17 Uhr steht eine Begegnung mit Ministranten und Jugendlichen im Pfarrheim Niederstaufen auf dem Plan. Schließlich findet ab 18.30 Uhr eine Andacht (Vesper) in der Pfarrkirche Weißensberg statt.

Weihbischof Wörner zelebriert am Sonntag, 24. Februar, einen Festgottesdienst in Weißensberg. Beginn ist um 9.30 Uhr. Im Anschluss findet ein Stehempfang in der Festhalle statt. Hier besteht die Möglichkeit für alle, mit dem Bischof ins Gespräch zu kommen.