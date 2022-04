Vorstandschaft des MV Niederstaufen verjüngt sich weiter

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem 2021 aufgrund der Corona-Pandemie die Generalversammlung in reduzierter Form im Sommer im Freien stattfand, lud der Musikverein Niederstaufen seine Mitglieder dieses Jahr zu einer regulären Versammlung im Gasthof Löwen in Niederstaufen ein. 45 Musiker, Ehrenmitglied Franz Rädler sowie der Bürgermeister der Gemeinde Sigmarszell Jörg Agthe folgten dieser Einladung gerne. Bestimmendes Thema aller Redebeiträge waren die Herausforderungen der zurückliegenden Pandemie-Jahre für das Vereinsleben. Erfreulicherweise blieben alle aktiven Musiker dem Verein erhalten.

Nach langjährigem Engagement in der Vorstandschaft legt Schriftführerin Ulrike Hener ihr Amt nieder. So trug sie zum letzten Mal den Tätigkeitsbericht vor. Höhepunkt war die Fahrt mit dem Bus nach Immenstadt zum Mittagberg mit Frühschoppen der Niederstaufner Musik am Rasthaus am Mittag. Das Jahreskonzert im Dezember musste leider nochmals abgesagt werden.

Vorstand Matthias Gottschalk ging insbesondere auf die Jugendarbeit ein. Derzeit befinden sich über 20 Kinder und Jugendliche in Ausbildung. Die Jugendarbeit nimmt einen hohen Stellenwert im Verein ein. Er dankte der Gemeinde für die unentgeltliche Überlassung des Proberaums.

Dirigent Fabian Börner legte dar, dass jede Möglichkeit genutzt wurde, die musikalische Arbeit auch unter Pandemie-Bedingungen fortzusetzen und dankte den Musikern für die gute Zusammenarbeit. Das Programm des abgesagten Konzerts soll nun dieses Jahr aufgeführt werden.

Nach einem kurzen Grußwort übernahm Bürgermeister Jörg Agthe die Wahlleitung für die Neuwahl der Vorstandschaft. Durch die Wahlen setzt sich der vor drei Jahren begonnene Generationswechsel fort. Jasmin Baum bildet mit den wiedergewählten Vorständen Matthias Gottschalk und Daniel Motz das dreiköpfige Vorstandsteam. Sie übernimmt das Amt von Tanja Höss, die nicht mehr zur Wahl antrat und sich beim Verein und den Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit bedankte.

Den Posten des Kassiers übernimmt in gewohnter Manier Werner Fessler. Zur neuen Schriftführerin wurde Bianca Scholz gewählt. Zeugwartin Dorothea Homann und Notenwartin Stephanie Schmitt wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die Beisitzer bilden Andreas Weh und Leonie Hener. Als Jugendvertreter wurden Simon Mitzler und Lukas Kurzemann gewählt. Mit dem Ausblick auf ein terminreiches Vereinsjahr endete die Versammlung.