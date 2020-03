Unfallverursacher fährt einfach davon

Von Schwäbische Zeitung

Einen weiteren an der Viruserkrankung Verstorbenen meldet das Gesundheitsamt am Sonntag. Die Zahl der Infizierten erhöhte sich auf 225. Und: Landrat Heiko Schmid ist ab sofort vorsorglich in häuslicher Quarantäne, das berichtete das Gesundheitsamt am Abend.

„Wie sich am Sonntag herausstellte, hatte Landrat Dr. Heiko Schmid am vergangenen Montag mit einer mittlerweile positiv getesteten Person beruflichen Kontakt“, heißt es in der Mitteilung des Gesundheitsamt.