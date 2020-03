Unfallversucher fährt einfach davon

Die Polizei ermittelt nach einem Unfall mit hohem Sachschaden auf der B 308. Der Verursacher ist einfach davongefahren.

Ein 22-Jähriger ist laut Polizeibericht am Samstagabend auf der Bundesstraße in Richtung Lindau gefahren, als ihm auf Höhe Westkinberg auf seiner Fahrspur ein Auto entgegenkam. Der junge Mann musste nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Sein Auto prallte gegen einen Baum prallte, dabei wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Den Sachschaden an dem Auto schätzt die Polizei auf mindestens 25 000 Euro. Der unbekannte Fahrer des entgegenkommenden Wagen flüchtete nach Polizeiangaben Unfallort. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen.