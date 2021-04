Unfallflucht bei Sigmarszell

Am späten Donnerstagnachmittag, gegen 18 Uhr, ist es laut Polizeibericht auf der B 308 Höhe Sigmarszell zu einer gefährlichen Situation gekommen. Ein 64-Jähriger war mit einem VW Caddy in Richtung Niederstaufen unterwegs, als ihm ein Auto auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß mit diesem entgegenkommenden Pkw, bei dem es sich um einen schwarzen Porsche gehandelt haben könnte, zu vermeiden, wich der 64-Jährige nach rechts aus und schrammte dabei mit seinem Fahrzeug an der Leitplanke entlang. Dabei entstand an seinem Firmenfahrzeug Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.