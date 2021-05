Ein Mitarbeiter einer österreichischen Baufirma hat am Montagnachmittag bemerkt, dass ein Stromaggregat von einer Baustelle an einer Brücke in Sigmarszell/Heimholz entwendet wurde. Er erstattete Anzeige. Nach Angaben des Bauleiters hat das Stromaggregat einen Wert von 800 Euro. Gestohlen wurde das Aggregat laut Polizei in der Zeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 8 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei Lindau unter Telefon 08382 / 91 00 entgegen.