Unbekannter gerät in Leitplanke

. In der vergangenen Woche ist ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug im Rohrach in der Kehre 7 in die Leitplanke geraten. Die Planke wurde beschädigt. Der Unbekannte entfernt sich, ohne den Unfall zu melden. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08381 / 920 10 entgegen.