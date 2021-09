Ein bislang unbekannter Täter hat einen Opferstock in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Niederstaufen aufgehebelt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 17. September und Dienstag, 21. September, 8 Uhr. Wie viel Geld dabei entwendet wurde, lässt sich nicht genau sagen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Lindenberger Polizei unter Telefon 08381/920 10.