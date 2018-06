Umzug zwischen Märchen und Fußballweltmeisterschaft

Eine runde Sache ist es ja allemal: das Niederstaufner Kinderfest. Und in diesem Jahr kommt sogar noch eine runde Zahl dazu: das Fest feiert heuer seinen 50. Geburtstag.

Das Wetter zeigte sich zum Jubiläum von seiner freundlichsten Seite, und so strömten die kleinen und großen Besucher nach dem Kindergottesdienst in Scharen zum Festplatz. Immer schön hinter der fröhlich aufspielenden Musikkapelle Niederstaufen und den beiden Festwagen her.

Blumengeschmückt und märchenhaft präsentierte sich der von Hans-Peter Feßlers Kramer-Traktor gezogene erste Wagen. Aus ihm winkten Schneewittchen und die sieben Zwerge, die bekannterweise aus dem Kindergarten St. Wendelin in Niederstaufen kommen. Die Schlachterner Kita-Kinder zeigten sich als WM-Fußballfans. Sie saßen auf einem mit Deutschlandfähnchen geschmückten Leiterwagen, vorndran der tuckernde Lanz-Bulldog von Gallus Halder.

Lukas Rindler und Niklas Krause tragen das Gedicht perfekt vor

Auf dem TSV-Sportgelände hießen Bürgermeister Jörg Agthe und Ortsheimatpfleger Wolfgang Sutter die große Besucherschar willkommen. Dann durften Lukas Rindler und Niklas Krause das Mikrofon ergreifen. Die beiden Drittklässler trugen das von Marion Prinz verfasste Kinderfestgedicht vor. Das machten sie absolut perfekt und ernteten dafür viel Beifall.

Für die Kinderfest-Veranstalter – Reitergruppe und TSV Niederstaufen – gab es noch eine Geburtstagsüberraschung. Der Frauenbund Niederstaufen hatte Spenden gesammelt und konnte einen Scheck über 250 Euro überreichen. So langsam fieberten die Kinder nun aber dem erstmalig ausgeführten Luftballonwettwerb und den beliebten Spielen entgegen. Auch diesmal war wieder Spaß pur geboten, ob beim Besenstiel-Rennen, Slackline oder an der Feuerwehrspritze. Gestärkt mit Essen und Trinken hatten sich die Mädchen und Buben schon für diese Aktivitäten. Hält doch Sigmarszell die Kinder an diesem großen Tag frei. Wenn man das Kinderfest beschreiben will, reicht übrigens auch ein einziges Wort. Und das sagte die fünfjährige Pia Liebe: „Toll!“ (hipp)