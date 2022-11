TSV Schlachters – Zukunftsprojekt 2030

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Um vor allem die Kinder und Jugendlichen des TSV Schlachters weiterhin aktiv zu betreuen, ist der Verein auf die finanzielle Unterstützung der Gemeinden Sigmarszell und Weißensberg angewiesen.

Der TSV hat viele Visionen und Projekte, welche teilweise schon in naher Zukunft umgesetzt werden sollen. Eine Rasenbewässerungsanlage mit Zisterne steht dabei ganz oben auf der Liste und hat laut dem 1. Vorstand Florian Altmannsberger die höchste Priorität. Gefolgt von einem Kassenhaus zwischen dem Rasen- und Kunstrasenplatz, welches den alten Eingang zum Sportgelände ersetzen und gleichzeitig als Technikraum für die Bewässerungsanlage dienen soll. Auch ein Anbau an dieses Kassenhaus ist geplant, welcher dann als Garage für Geräte zur Rasenpflege und für die Trainingsgeräte genutzt werden soll.

Zudem ist in Planung, den Fitnessraum zu verlängern, um dort eine Grillküche als Ersatz zur bisherigen Grillhütte anzubauen. Auch ein Bau weiterer Kabinen stünde für den TSV Schlachters früher oder später auf dem Plan, weswegen in diesem Zuge auch die Überlegung aufkam, die Halle der Gemeinde in die Nähe des Sportgeländes zu bringen. Bei einer Sitzung mit den anderen Sigmarszeller Vereinen stoß diese Idee auf große Begeisterung, da das Haus des Gastes sowieso in die Jahre gekommen ist und mit viel finanziellem Aufwand kernsaniert oder gar neu gebaut werden müsste. Also warum nicht gleich mit einer neuen Sporthalle in die Nähe des aktuellen Sportgeländes umziehen und dort ein Freizeitzentrum aufbauen, welches alle Sport- und Freizeitangebote vereinen würde.

„Wir müssen auf die Zukunft vorbereitet sein, unsere Pläne und Visionen priorisieren und auch über den Tellerrand hinaus schauen“, so Florian Altmannsperger.