TSV Schlachters richtet den Blick nach oben

In den vergangenen Jahren war der TSV Schlachters in der Fußball-Kreisliga A2 zumeist in der oberen Tabellenregion anzufinden gewesen. Nach einer kleinen Durststrecke im vergangenen Spätsommer scheint sich dieser Trend in der laufenden Saison fortzusetzen. Auf Tabellenplatz fünf hat die Mannschaft von TSV-Trainer Lukas Sonntag überwintert – mit gerade einmal fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz, den der TSV Tettnang innehat. Für Sonntag eine „gute Ausgangsvoraussetzung“ für die restliche Spielzeit: „Wir wollen so lange wie möglcih oben dranbleiben und den richtigen Moment abwarten, ob das noch was geht.“

Zumal die Vorbereitungszeit, die für die erste Mannschaft des TSV am 5. Februar begann, vielversprechend verlief. Kein Wunder, verfügt der Verein doch seit Jahren über einen Kunstrasenplatz, der es ihm ermöglicht, auch bei winterlichen Verhältnissen halbwegs ordentlich zu trainieren - und darüber hinaus durch die Vermietung an andere Clubs aus dem Umland Einnahmen zu generieren. „Da können wir uns nicht beschweren“, so Lukas Sonntag, der aktuell von einer „guten Trainingsbeteiligung“ berichten kann.

Auch die Testspielergebnisse der vergangenen Wochen geben dem TSV-Coach Grund zur Zuversicht. Zu Hause gegen den A3-Liganachbarn TSV Wohmbrechts gelang ein 3:2-Erfolg, am Wochenende davor setzte es gegen den abstiegsbedrohten Bezirksligisten SV Eglofs eine knappe 2:3-Niederlage. Auch die Vorarlberger Mannschaft aus Hohenweiler konnte man Paroli bieten und mit 2:1 besiegen.

Und personell sieht es ebenfalls nicht schlecht für den Start aus der Winterpause aus. Zwar müssen Mittelfeld-Offensivmann Kenneth Kohler und Abwehrrecke Johannes Götze aus privaten Gründen kürzertreten. Dafür steht Patrick Schäfer, Co-Trainer und gleichermaßen Dreh- und Angelpunkt im Aufbauspiel beim TSV Schlachters, nach seiner mehrmonatigen Pause im Herbst wieder zur Verfügung. „Menschlich wie sportlich war das schon ein herber Verlust“, erinnert sich Lukas Sonntag nur ungern an die Hinrunde.

Gleich zum Auftakt am 17. März müssen seine Mannen bei keinem Geringeren als Tabellenführer SV Achberg antreten. Kein Problem für den TSV-Trainer: „Das macht die Vorbereitung umso interessanter, weil dann jeder gegen Achberg spielen möchte“, freut sich Sonntag aufs prestigeträchtige Derby. Auch wenn das erste Aufeinandertreffen während der Hinrunde Ende August auf eigenem Rasengrün mit 1:3 verloren ging, strotzt Sonntag mit Blick aufs Rückspiel nur so vor Selbstbewusstsein: „Wir fahren da auf jeden Fall hin, um zu gewinnen.“

Ob er selbst auch nach der Saison in Schlachters an der Seitenlinie stehen wird, weiß er noch nicht. „Wir werden da kurzfristig im Verein darüber sprechen. Wenn es nach mir ginge, würde ich weitermachen.“