Tierhalter lässt Hund über Stunden allein

Ein laut bellender Hund hat am Wochenende in einem Wohngebiet in Sigmarszell für Unmut bei den Nachbarn gesorgt: Nach Mitternacht hat das Tier laut Polizeibericht stundenlang am Stück gebellt. Die Nachbar alarmierten schließlich die Polizei: Die stellte fest, dass der Tierhalter seinen Hund allein in der Wohnung zurückgelassen hatte. Zwar habe der Vierbeiner Futter und Wasser gehabt. allerdings nicht genügend Auslauf, wie die Polizei schreibt. Denn der Hund habe seine Notdurft in der Wohnung verrichtet. Auf den Tierhalter kommt nun eine Anzeige zu.