Tempo 30 in der Egghaldenstraße ist jetzt Pflicht

Bisher appelliert lediglich ein verwittertes Schild an die Vernunft von Autofahrern (Bild unten) auf dem darum gebeten wird, in der Egghaldenstraße freiwillig langsam zu fahren. Künftig gilt hier verpflichtend eine Geschwindigkeitsbegrenzung: Der Sigmarszeller Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, für die Egghaldenstraße (ab der Einfahrt Bodenseestraße) und den gesamten Ortsteil Egghalden eine Tempo-30-Zone einzurichten. Anlieger hatten nach Angaben von Bürgermeister Jörg Agthe ein Tempolimit beantragt. Eine Rücksprache mit der Polizei habe ergeben, dass dies wegen der beengten Straßenverhältnisse in diesem Bereich möglich ist.