Tag der Vereine und Vogelwiesenfest in Bösenreutin

Gutes soll man gerne wiederholen! Auch wenn aufgrund der Corona-Pandemie aus einem Jahr nun drei geworden sind. Denn im Jahr 2019 hatten die Vereine aus Bösenreutin unter dem Titel „Bösenreutin vereint“ zu einem bunten Festprogramm eingeladen und heuer kommt endlich Teil 2. Es wird wieder viel Spannendes zu entdecken geben, aber auch Zeit und Raum um einfach nur bei Kaffee und Kuchen beisammen zu sein. Der Tag der Vereine ist am 23. Juli ab 16 Uhr. Rund um den Dorfplatz warten viele Aktionen für die ganz Kleinen als auch für die Großen: Eine Hüpfburg, ein Hexenkarussell, Musikinstrumente zum Ausprobieren, ein spannendes Quiz, ein Besuch in die Heimatstube und ein Löschaufbau der Feuerwehr.

Ab 18.30 Uhr schüren dann die Bösenreutiner Maibäumler beim traditionellen Vogelwiesenfest die Grills ein und gegen 19.30 Uhr kann in einer vergnüglichen Auktion der Maibaum ersteigert werden. Musikalisch umrahmt wird das Vogelwiesenfest vom Musikverein Bösenreutin. Der Tag der Vereine samt Vogelwiesenfest findet allerdings nur bei gutem Wetter statt. Bei schlechter Witterung werden beide Veranstaltungen abgesagt.

Es freuen sich auf viele Besucher der Musikverein Bösenreutin, die Freiwillige Feuerwehr, die Fetzenhexen, der Frauenbund, die Maibäumler, der Heimatverein. „Beim letzten Mal waren nicht wenige Besucher überrascht, wie viele Vereine es in Bösenreutin gibt und was diese alles zu bieten haben“ schmunzelt Walter Matzner, Chef der Maibäumler und Mitorganisator der Aktion „Bösenreutin vereint“. „Die letzten zwei Jahre waren für viele Vereine keine leichte Zeit und darum wollen wir mit dem Tag auch endlich wieder einen Raum schaffen für einen entspannten Austausch und ein schönes Miteinander.“ Und wer weiß, vielleicht bekommt ja der eine oder andere Lust, sich in einem der Vereine zu engagieren?