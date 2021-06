Straße durch Hangnach bleibt schmal

Die Leiblachstraße im Sigmarszeller Ortsteil Hangnach bleibt ein schmales Sträßchen. Der Gemeinderat hat jetzt beschlossen, dass sie nicht auf 4,10 Meter verbreitet wird, sondern auf dem Abschnitt zwischen der Kleingartensiedlung und der Abzweigung Egghaldersteig sieben Ausweichbuchten erhalten soll. Dies entspricht den bisherigen Sanierungsplänen und dem Meinungsbild einer Bürgerbeteiligung, die es zu diesem Thema gegeben hatte.

So idyllisch gelegen und bei Radfahrern beliebt diese Straße entlang der Leiblach auch sein mag: Sie ist auf dem genannten Abschnitt in keinem guten Zustand und durchzogen von Rissen, Schlaglöchern und geflickten Stellen. Deshalb sollen etwa 1700 Meter saniert und dabei auch gleich die Wasser- und Stromleitungen auf Vordermann gebracht werden. Wie berichtet, wird dieses Vorhaben, an dem sich der Zweckverband Wasserversorgung Handwerksgruppe und die Elektrizitätsgenossenschaft Schlachters (EGS) beteiligen, mehr als eine Million Euro kosten.

Bürger wollen keine breite Straße

Nun stellte sich die Frage: Sollte die Straße in diesem Zusammenhang auch gleich auf einheitlich 4,10 Meter verbreitert werden? Die Antwort lautet eindeutig: Nein. Die große Mehrheit der Anwohner, die bei einer Bürgerbeteiligung nach ihrer Meinung gefragt worden sind, will die Straße in ihrer jetzigen Breite belassen. Dies berichtete Bürgermeister Jörg Agthe in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Demnach stimmte 14 Bürgerinnen und Bürger für die Sanierung in der Bestandsbreite, lediglich sechs Stimmen entfielen auf eine Verbreiterung.

Diesem Votum folgte jetzt der Gemeinderat mehrheitlich. Bei drei Gegenstimmen beschloss das Gremium die Sanierung entsprechend dem Bestand. Zusätzlich sollen sieben Ausweichbuchten sowie beidseitig Bankette von jeweils einem halben Meter errichtet werden. Ein Ingenieurbüro wird beauftragt, die entsprechende Ausschreibung zu veranlassen.

Ausschau nach Fördergeldern halten

Für diese Art der Sanierung kommen allerdings bestimmte Zuschüsse nicht in Frage. Denn es gibt zwar Fördergelder für Straßenbau. Doch der eine Zuschussgeber verlangt eine Aufwertung der Straße auf 5,50 Meter Breite. Und der andere Fördertopf könnte nur angezapft werden, wenn eine 2,50 Meter breiter und eigenständiger Radweg gebaut würde. „Ich halte es für ausgeschlossen, dass wir den Grund dafür erwerben können“, sagte Agthe. Er berichtete allerdings noch von einem weiteren Fördertopf, der für die Erschließung von Weilern und Hofstellen – auch für Sanierung von Erschließungsstraßen – in Frage kommen könnte. Nach dieser Möglichkeit will sich die Gemeinde jetzt noch genauer erkundigen, auch wenn die Bewerbung um Fördergelder die Sanierung in die Länge ziehen könnte. Aber im kommenden Winter werde die Straße ohnehin noch nicht gebaut werden, hieß es am Ratstisch.

Schmutzwasserkanal abgelehnt

Außerdem beschloss der Gemeinderat einstimmig, weiterhin auf den Bau eines Schmutzwasserkanals in der Leiblachstraße zu verzichten. Im Prinzip bestätigte das Gremium damit einen Beschluss aus dem Jahr 2003. Damals hatten die Räte beschlossen, die Ortsteile Hangnach, Hubers und Adelberg aus Kostengründen nicht an die gemeindliche Kanalisation anzuschließen. Zwar sprach sich kürzlich bei der Bürgerbeteiligung eine knappe Mehrheit für einen Anschluss an die Kanalisation aus. Ratsmitglied Bernhard Krepold gab aber zu bedenken, bei dieser Befragung habe niemand gewusst, dass die Kosten auf die Anwohner umgelegt würden.