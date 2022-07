Steuerschulden bezahlt und Haft abgewendet

Zollbeamte einer Friedrichshafener Kontrolleinheit haben am Montagabend auf der Autobahn 96 in Höhe Sigmarszell ein Auto mit zwei malischen Staatsangehörigen überprüft. Bei der Abfrage der Personen stellte sich heraus, dass gegen einen der beiden ein Haftbefehl vorlag, weil er im Jahr 2018 am Frankfurter Flughafen beim Schmuggel erwischt wurde, die fälligen Einfuhrabgaben in Höhe von 1889 Euro seinerzeit aber nicht zahlen konnte, wie es im Polizeibericht heißt.

Um die Haftstrafe abzuwenden, zahlte der Mann die Schulden nun nach und konnte seine Fahrt fortsetzen.