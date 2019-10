„Startschuss“ für den Dorfladen Niederstaufen

„Die UG Dorfladen Niederstaufen lädt für Donnerstag, 10. Oktober, zu einem Informationsabend über den Dorfladen ein. Beginn ist um 19 Uhr. In der ehemaligen Schule, im Raum in dem der Dorfladen entstehen soll, wird über den aktuellen Stand der Entwicklung informiert. Weiter müssen noch unvollständig ausgefüllte Zeichnungsanträge ergänzt werden. Viele Zeichner haben nämlich die Rückseite übersehen, schreibt die Unternehmergesellschaft in einer Pressemitteilung. Schon aus diesem Grund hoffen die Veranstalter auf viele Besucher. Nicht nur diejenigen, die wissen wollen, wann der Ausbau beginnt und ab wann man im neuen Dorfladen einkaufen kann, sind eingeladen, sondern auch all jene, die das Projekt durch die Zeichnung eines Antrags zusätzlich unterstützen wollen.