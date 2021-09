Spielplatz Bösenreutin kostet fast 68 000 Euro

Der neue Spielplatz beim Feuerwehrhaus Bösenreutin ist größer geworden als ursprünglich beabsichtigt – und teurer. Der Sigmarszeller Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Schlussrechnung freigegeben. Demnach kostete der Spielplatz einschließlich der Planung, baulichen Ausgaben und Sachverständigenleistung insgesamt 67 839 Euro. In diesem Betrag sind auch die Anschaffungen enthalten, für die die Gemeinde wiederum Spenden erhalten hatte. So hatten, wie berichtet, Bösenreutiner Vereine die Beschaffung eines Spielplatzkarussells und einer Vogelnetzschaukel ermöglicht. Auch Bäume waren gespendet worden.