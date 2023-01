Spende für die Kinder im Dorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Ich habe dieses Jahr das Kinderfest zum ersten Mal miterlebt und war so begeistert, was die Gemeinde Hergensweiler und der Förderverein Kinderfest für die Kinder auf die Beine stellen. Das Kinderfest ist eine großartige Veranstaltung die hilft, den Kindern Wurzeln zu geben und das Wir-Gefühl zu stärken. Das möchte ich gern unterstützen“, sagt Cathrin Trost. Die Inhaberin der Weinhandlung Vitex Wein in Hergensweiler (Prost Frau Trost) hat bei ihrem Weihnachtsmarkt eine Spendenkasse aufgestellt. „Es hat mich sehr glücklich gemacht, dass so viele Leute zu unserem ersten Weihnachtsmarkt gekommen sind und so gerne gegeben haben.“ Martin Milz von der Hinterland Gin Distillery habe sich ebenfalls mit über 300 Euro an der Spende beteiligt. „Das ist eine wirklich große Einzelspende für den Förderverein Kinderfest. Sie kam völlig überraschend und hat mich kurz sprachlos gemacht“, freut sich Michael Bihler, der Vorsitzende des Fördervereins Kinderfest.