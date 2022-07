Sparkasse ist neuer Standort für Defibrillator in Sigmarszell

Die Geschäftsstelle Sigmarszell der Sparkasse Schwaben-Bodensee beherbergt ab sofort den Defibrillator der Freiwilligen Feuerwehr. Damit ist sichergestellt, dass das Gerät auch künftig rund um die Uhr für Notfälle zur Verfügung steht. Der bisherige Standort bei der Bodenseebank war mit Schließung der Filiale weggefallen. Schnelles Handeln war gefragt, um das Gerät weiterhin öffentlich zugänglich zu halten. Ein Defibrillator kommt im Rahmen der Ersten Hilfe bei Maßnahmen zur Herz-Lungen-Wiederbelebung zum Einsatz und kann auch von medizinischen Laien bedient werden. Paul Breyer, Zweiter Bürgermeister von Sigmarszell und Schriftführer der Freiwilligen Feuerwehr, nahm Kontakt zu Rainer Hartmann (links im Bild), Gebietsdirektor bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee, auf. Schnell fand sich ein Termin, um gemeinsam mit Geschäftsstellenleiter Markus Giuliani vor Ort die künftige Befestigung des Defibrillators festzulegen. Die Freiwillige Feuerwehr übernahm das Anbringen des Geräts, das nun in der Geschäftsstelle öffentlich verfügbar ist. „Im Namen der Gemeinde, ihrer Bürgerschaft und Gemeinderäte bedanke ich mich sehr herzlich bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee“, sagt Jörg Agthe (Mitte), Erster Bürgermeister der Gemeinde Sigmarszell. „Durch den raschen Einsatz und die unkomplizierte Zusammenarbeit war es möglich, dieses lebensrettende Gerät so zu platzieren, dass es auch künftig im Notfall für alle Bürgerinnen und Bürger 24 Stunden am Tag zugänglich ist.“