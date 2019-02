Solche Schlamperei schadet der Demokratie

Solche Probleme werden Menschen hierzulande nie verstehen. Natürlich findet jede Behörde oder staatliche Stelle für sich gute Gründe dafür, warum sie ihr Bauvorhaben nicht absprechen konnte. Dennoch ist es nicht vermittelbar, dass jedes dieser an sich sinnvollen Vorhaben gleichzeitig gebaut werden muss. Dass inmitten dieser Baustellen noch Menschen leben, vergessen die Planer leider allzu gerne. Dabei haben wir hierzulande den Anspruch, in einem gut organisierten Staat zu leben. Der Landkreis Lindau ist einer der bestsituierten Landkreise in einem der reichsten Länder der Welt. Die Bürokraten machen sich keine Vorstellung, welchen Schaden am Staatsvertrauen und an der Demokratie sie anrichten. Die Menschen diskutieren am Stammtisch oder beim Kaffeeklatsch über das durch Baustellen abgeschnittene Sigmarszell in einem Atemzug mit dem nie fertig werdenden Flughafen Berlin, den kaum mehr pünktlichen Zügen, den dauernd defekten Flugzeugen der Bundesregierung, der maroden Ausrüstung der Bundeswehr und den Riesenlöchern im Handynetz. Zugleich wundern sie sich, dass vieles in anderen Ländern klappt, die bei weitem nicht den deutschen Lebensstandard erreichen. Dafür schämen sich die Menschen zurecht. Insofern ist das von Baustellen umzingelte Sigmarszell ein kleines Beispiel für vieles, was in diesem Land gerade schief läuft.